Confindustria: Più sostegno a imprese, riforma fisco e revisione spesa

di abf/npf

Roma, 3 ott. (LaPresse) - Il Centro Studi di Confindustria individua quattro direzioni per la politica economica che possono impattare positivamente sulle scelte degli investitori, con ricadute favorevoli sul Pil. Tali azioni tendono a stimolare gli investimenti con interventi coordinati. Le azioni di policy sono rafforzare le misure di sostegno alle imprese, realizzare un grande piano per le infrastrutture, avviare una riforma fiscale per imprese e famiglie e condurre un'azione efficace di revisione sulla spesa pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata