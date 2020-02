Confindustria, Pasini: "Abbiamo davanti grandi sfide"

Confindustria ha celebrato i suoi 110 anni a Torino, proprio dove l'associazione degli industriali è nata. "E' un grande compleanno di un'associazione che ha voluto dire per questo Paese sviluppo, innovazione, occupazione e benessere. Siamo contenti di essere qui", ha spiegato Giuseppe Pasini, presidente di Aib (Associazione Industriale Bresciana), anche lui nel capoluogo piemontese per il prestigioso anniversario. "Abbiamo davanti grandi sfide - ha continuato Pasini - come quella del new green deal. Sono convinto che l'industria italiana le saprà cogliere al volo. Abbiamo dimostrato di essere un Paese che è sempre riuscito a rialzare la testa. Noi imprenditori siamo abituati sempre a reagire e questo credo sia anche la forza del nostro Paese".