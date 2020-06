Confidustria: "Gravi ritardi sulla cassa integrazione"

Confindustria all'attacco dal palco degli Stati Generali a Villa Pamphilj a Roma. Il numero uno degli industriali; Carlo Bonomi, incalza il governo durante il suo intervento sui ritardi della cig: "La cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane" sottolinea Bonomi, per poi precisare: "Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee".