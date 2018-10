Commercio, Istat: Lavoratori domenicali sono 54,4%

di sgl

Milano, 25 ott. (LaPresse) - Nel 2016 il numero di rapporti di lavoro dipendente attivi per almeno un giorno nel settore del commercio al dettaglio è stato pari a 1.347.449. Di questi, il 54,4% (pari a circa 733.139 rapporti di lavoro dipendente attivi) è stato svolto da lavoratori che risultano aver lavorato almeno una domenica. In particolare, l'incidenza mediana delle domeniche lavorate risulta pari al 40,3% per chi lavora almeno una domenica nel periodo considerato, rispetto al 3,8% del totale dei lavoratori del settore. Lo afferma l'Istat in un approfondimento per l'audizione alla Camera sulla Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. "Chi lavora di domenica - spiega l'Istat - lo fa per circa 4 domeniche su 10. Ma un quarto dei lavoratori domenicali lavora almeno 2 domeniche su 3 (67,1%). Prendendo in considerazione il numero di giorni lavorati, il numero mediano di domeniche lavorate risulta pari a 13 domeniche per chi ha lavorato almeno una domenica nel corso del 2016, rispetto ad una sola domenica per il totale dei lavoratori del settore".

