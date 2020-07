Commercio estero, Istat: Saldo I semestre paesi extra Ue 19,45 mld

di scp

Torino, 24 lug. (LaPresse) - La stima del saldo commerciale con i paesi extra Ue a giugno 2020 è pari a +4.436 milioni (era +4.994 milioni a giugno 2019). Diminuisce l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +8.299 milioni per giugno 2019 a +6.015 milioni per giugno 2020). Nel primo semestre 2020 il saldo è di 19.451 mln di euro. Lo rileva l'Istat.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata