Commercio estero, Istat: Export stagna ad agosto, su anno -3,4%

di lal

Milano, 17 ott. (LaPresse) - L'export italiano stagna ad agosto su base mensile e scivola su anno. L'Istat rileva che le esportazioni sono stazionarie rispetto al mese precedente, sintesi di un moderato andamento positivo per l'area extra Ue (+0,6%) e negativo per quella Ue (-0,4%). La flessione dell'export su base annua, pari al 3,4%, è dovuta al calo delle vendite registrato sia per l'area Ue (-5,2%) sia, in misura minore, per quella extra Ue (-1,4%).

