Cnh Industrial trasforma stabilimento Torino in polo logistico 4.0

di lal

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Cnh Industrial prepara la riconversione dello stabilimento Case New Holland di San Mauro Torinese che diventerà, con un investimento di 20 milioni di euro, un centro logistico di eccellenza 4.0, con il trasferimento della produzione di piccoli escavatori al sito di Lecce. Lo ha comunicato stamane l'azienda ai sindacati. Lo stabilimento di San Mauro, dove lavorano attualmente 370 dipendenti, chiuderà a maggio o giugno del 2020 e per 12 mesi sarà attivata la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione. Gli esuberi previsti al momento sono circa 120. Al nuovo polo torinese saranno dirottate anche la logistica di Piacenza e di Pregnana Milanese. I sindacati hanno chiesto già un incontro al Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli esuberi.

