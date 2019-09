Cnh Industrial, risultato diluito adj a 2 dollari entro 2024

di vsc/lal

New York (New York, Usa), 3 sett. (LaPresse) - Il nuovo piano strategico quinquennale 2020-2024 di Cnh Industrial, 'Transform 2 Win' prevede un aumento del fatturato con tasso di crescita annuo composto del 5% e un margine Ebit adjusted delle attività industriali all'8% entro il 2022 e al 10% entro il 2024, con Ebit adjusted più che raddoppiato rispetto ai livelli attuali. Il rendimento sul capitale investito delle attività industriali è previsto al 20% (in crescita di 600 punti base rispetto al 2018) e il risultato diluito per azione adjusted è previsto in crescita da 0,86 dollari (valore medio previsionale per il 2019) a 2 dollari entro il 2024. Tali dati, precisa la società, sono riferiti al perimetro attuale.

