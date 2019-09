Cnh Industrial, piano 2020-2024: investimenti per 13 mld dollari

di vsc/lal

New York (New York, Usa), 3 sett. (LaPresse) - Il nuovo piano strategico quinquennale 2020-2024 di Cnh Industrial, 'Transform 2 Win' prevede una significativa crescita degli investimenti annui per lo sviluppo prodotto per tutti i segmenti, per un totale di 13 miliardi di dollari nel corso del piano.

