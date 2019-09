Cnh Industrial, nel 2021 attività separate in 2 gruppi

di vsc/lal

New York (New York, Usa), 3 sett. (LaPresse) - Cnh Industrial separerà per l'inizio del 2021 le attività "On-Highway", cioè quelle stradali, da quelle "Off-Highway", le non stradali, per creare due gruppi indipendenti, entrambi leader a livello globale. La notizia verrà annunciata in occasione del Capital Markets Day.

Il gruppo "On-Highway" di nuova quotazione, con fatturato pro-forma delle attività industriali di 13,1 miliardi di dollari, comprenderà i marchi Iveco, Iveco Bus ed Heuliez Bus, insieme alle attività motoristiche di Ftp Industrial. Il gruppo "Off-Highway", con fatturato pro-forma delle attività industriali del 2018 pari a 15,6 miliardi di dollari e nel quale rimarranno i veicoli speciali, comprenderà invece Case Ih, New Holland Agriculture, Steyr, Case Construction Equipment, New Holland Construction, i mezzi pesanti da cava Astra e i veicoli da difesa e quelli antincendio Magirus. La nuova realtà avrà una struttura speculare a quella attuale. A ogni azionista di Cnh Industrial verrà conferita una azione del nuovo gruppo.

