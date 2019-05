Cina, surplus commerciale sotto attese: 13,8 mld dollari in aprile

di lal

Pechino (Cina), 8 mag. (AWE/AFP) - Le esportazioni cinesi sono diminuite più del previsto ad aprile mentre le importazioni sono aumentate, mentre prosegue la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Le esportazioni cinesi verso il mondo sono diminuite del 2,7% rispetto all'anno scorso, mentre le importazioni sono aumentate del 4%, con un surplus commerciale nel mese di 13,8 miliardi di dollari. Gli economisti intervistati da Bloomberg si aspettavano un aumento del 3% delle esportazioni e una crescita delle importazioni del 2,1%. Tuttavia secondo molti analisti è difficile commentare i dati della Cina di inizio anno, condizionate dalle le festività del Capodanno cinese, che cade a febbraio. A marzo, infatti, le esportazioni cinesi sono balzate inaspettatamente del 14,2%. È vero però che durante i primi quattro mesi dell'anno le esportazioni cinesi sono aumentate solo dello 0,2% su base annua, mentre le importazioni sono diminuite del 2,5%, entrambe in calo anche rispetto a fine 2018. "Anche se un accordo dell'ultimo minuto venisse raggiunto questa settimana per evitare ulteriori tariffe, le prospettive negative per la crescita globale probabilmente significheranno che la crescita delle esportazioni rimarrà sottomessa", ha affermato Julian Evans-Pritchard di Capital Economics.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata