Cina, surplus commerciale con Usa sale a 21 mld dollari in aprile

di lal

Pechino (Cina), 8 mag. (LaPresse/AFP) - Il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti, un dato politicamente sensibile nel bel mezzo della disputa commerciale tra Pechino e Washington, è rimasto ampio in aprile, con un aumento di 21 miliardi di dollari il mese scorso dopo essrsi attestato a 20,5 miliardi in marzo. L'anno scorso l'avanzo cinese con gli Usa ha raggiunto il record di 323,3 miliardi di dollari. La guerra dei dazi doganali ha abbattuto le spedizioni dai giganti economici. In aprile le esportazioni cinesi in tutto il Pacifico sono diminuite del 13,2% rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni dagli Stati Uniti sono diminuite del 25,7%, secondo i dati dell'Amministrazione Doganale cinese.

