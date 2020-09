Cernobbio 2020, Papa: Puntare su conversione ecologica e creatività

"Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo". E' il messaggio inviato da Papa Francesco ai partecipanti del forum 'European House – Ambrosetti' di Cernobbio. "Abbiamo toccato con mano la fragilità che ci segna e ci accomuna. Abbiamo compreso meglio che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo, di chi ci sta accanto ma anche di chi, fisicamente, sta dall’altra parte del mondo", sono le parole del pontefice.

"Cristo invitava i suoi ascoltatori, e oggi tutti noi, a non fermarsi all'aspetto esterno dei fenomeni, ma a discernere saggiamente i segni dei tempi. A tal fine, due sono le componenti da considerare: la conversione e la creatività", ha aggiunto Bergoglio che poi ha sottolineato: "Da un lato si tratta di vivere una 'conversione ecologica', per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con il nostro ambiente reale. Puntare a una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all'accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate. Dall'altro lato, siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune".

