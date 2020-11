Cellnex conferma interesse per asset Hutchison

di fct

Milano, 4 nov. (LaPresse) - La spagnola Cellnex Telecom conferma l'interesse per l'avvio di una partnership e la possibile acquisizione di alcuni asset di Ck Hutchison Holdings. In una nota Cellnex conferma "a seguito del recente annuncio di Ck Hutchison" di "essere in trattativa avanzata con Hutchison al fine di esplorare scenari di collaborazione strategica tra le due società, inclusa la potenziale acquisizione di alcuni asset infrastrutturali e l'esecuzione di accordi di servizio".

"I termini e le condizioni potenziali - prosegue - inclusi i termini economici e la struttura dell'operazione prevista sono attualmente in fase di negoziazione e, pertanto, non è stato finora raggiunto alcun accordo vincolante".

