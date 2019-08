Cdp, utile netto 2,2 mld nel I sem, mobilitate risorse per 12,8 mld

di vsc

Milano, 1 ago. (LaPresse) - Nel primo semestre 2019, il gruppo Cdp ha mobilitato risorse per 12,8 miliardi di euro attraverso Cdp Imprese (11,1 miliardi di euro), Cdp Infrastrutture, Pa e Territorio (1,5 miliardi di euro) e Cdp Cooperazione (0,2 miliardi di euro). Lo segnala una nota diffusa dopo l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno, caratterizzato da un utile netto consolidato di 2,2 miliardi di euro, ostanzialmente in linea con il risultato registrato nel primo semestre 2018, con un utile di pertinenza della Capogruppo pari a 1,4 miliardi di euro, in linea con il primo semestre 2018. Il totale dell'attivo di gruppo è salito a 438,4 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 425,1 miliardi di euro del 2018. Il patrimonio netto si è attestato a 35,5 miliardi di euro, in leggera flessione rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2018 (36,7 miliardi di euro).

