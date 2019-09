Cdp indica Giuseppe Marino come a.d. di Ansaldo Energia

di lrs

Milano, 20 set. (LaPresse) - Cassa depositi e prestiti (Cdp) comunica che il Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, ha designato l'ingegner Giuseppe Marino come amministratore Delegato di Ansaldo Energia (AEN), società partecipata tramite Cdp Equity. Lo si legge in una nota. Nel dettaglio, la lista di candidati designata da Cdp per il Consiglio di amministrazione di AEn è così composta: Giuseppe Zampini (presidente), Giuseppe Marino (amministratore delegato); Giampietro Castano (amministratore indipendente), Fabiola Mascardi (amministratore indipendente), Simone Bergonzi e Fabio Massoli

