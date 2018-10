Cdp, Calcagnini nominato cfo e Palermo direttore generale

di vsc

Milano, 4 ott. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa, riunitosi oggi, ha approvato la nomina di Fabrizio Palermo - amministratore delegato di Cdp - anche alla carica di direttore generale, oltre alla nomina di Paolo Calcagnini come "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari". Lo si apprende da una nota, nella quale si segnala che Calcagnini, in Cdp dal 2015 come responsabile Pianificazione e Controllo di gestione, assumerà l'incarico di chief financial officer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata