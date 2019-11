Cattolica, utile 9 mesi +15,8% a 84 mln, raccolta +16,5% a 5 mld

di lal

Milano, 8 nov. (LaPresse) - Il gruppo Cattolica Assicurazioni chiude i primi nove mesi di esercizio con un utile netto in decisa crescita del 15,8% a 84 milioni di euro. Lo annuncia una nota. La raccolta complessiva è a 5 miliardi, in aumento del 16,5%, con incrementi sia del Vita (+16,5%) sia del Danni (+3,3%). Il risultato operativo è a 216 milioni di euro, in calo del 6,4% per il forte impatto degli eventi atmosferici, costati 40 milioni in più su base annua.

(Segue)

