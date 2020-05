Cattolica, cfo: Possibile estensione accordo Ubi ma dipende da Ops Intesa

di fct

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Cattolica Assicurazioni intravede alcune "opzioni di M&A nel futuro prossimo". Tra queste, quella con Ubi Banca. "Noi abbiamo un contratto con Ubi ventennale che ha dato ampia soddisfazione ad entrambi i soci. Come sapete lo scorso anno avevamo pensato a un accordo anche più esteso sulla rete di Ubi", ha spiegato Atanasio Pantarrotas, Cfo della compagnia assicurativa, rispondendo a una domanda durante la conference call di presentazione dei risultati al primo trimestre. "Ovviamente Ubi difenderà il suo futuro - ha proseguito Pantarrotas -. Se l'Ops" di Intesa Sanpaolo "avrà successo avremo un altro interlocutore e quindi vedremo. Immagino in questo caso che Intesa Sanpaolo possa scegliere altre strade. Ovviamente non è ancora sicuro ed è difficile dire ad oggi cosa può succedere. Nel caso in cui Ubi uscisse dall'accordo, o Ubi-Intesa in caso di successo dell'Ops, la Solvency non subirà variazioni significative. Ad oggi, comunque, è difficile disegnare uno scenario sicuro".

