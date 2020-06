Cattolica, balzo in Borsa a +43,77% dopo annuncio accordo con Generali

di lrs

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Cattolica Assicurazioni vola in Borsa e, al momento, a Piazza Affari il titolo segna +43,77% a 5,19 euro, dopo che Generali e Cattolica hanno annunciato l'avvio di una partnership strategica. Secondo i termini dell'accordo, Generali si impegna a diventare azionista rilevante con il 24,4% di Cattolica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 300 milioni di euro condizionato alla trasformazione di Cattolica in S.p.A. Generali avrà inoltre la facoltà di sottoscrivere pro quota il successivo aumento di capitale in opzione per tutti gli azionisti per un ulteriore controvalore massimo pari a 200 milioni di euro.

