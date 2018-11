Castellucci lascerà la guida di Autostrade

Giovanni Castellucci lascerà la guida di Autostrade per l'Italia per concentrarsi sul suo ruolo in Atlantia. "Per il ruolo importante a livello mondiale che Atlantia ha assunto negli ultimi tempi il processo di riduzione delle mie responsabilità in Autostrade che era iniziato prima della tragedia è ripreso", ha dichiarato l'amministratore delegato di Atlantia e Aspi. L'orientamento di Castellucci era già emerso nel cda del 3 agosto e il percorso di dimissioni potrebbe concludersi entro aprile 2019, con l'assemblea dei soci di Autostrade.

