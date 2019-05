Case, quasi 580mila transazioni nel 2018. È record dal 2010

di mbb/npf

Roma, 23 mag. (LaPresse) - Il mercato immobiliare residenziale cresce per il quinto anno consecutivo. Il 2018 chiude, infatti, con un rialzo del 6,5% rispetto all'anno precedente, per un totale di quasi 580mila transazioni e un fatturato di oltre 94 miliardi di euro. Le transazioni sono state per l'esattezza 578.647, il dato più alto dal 2010 ad oggi.

Tra le grandi città, i maggiori rialzi si osservano a Bologna, Palermo e Napoli.

Questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi, l'Associazione bancaria italiana.

