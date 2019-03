Casa, Istat: Prezzi abitazioni -0,6% nel 2018, -0,2% nel IV trim.

Milano, 28 mar. (LaPresse) - I prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, diminuiscono nel quarto trimestre del 2018 dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti dello stesso periodo del 2017. Lo riferisce l'Istat, ricordando che la flessione nel terzo trimestre era stata dello 0,8%.

In media, nel 2018, i prezzi delle abitazioni diminuiscono complessivamente dello 0,6%, a fronte di dinamiche di prezzo di segno opposto tra i prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l'80% sul dato complessivo), in diminuzione dell'1,0%, e quelli delle abitazioni nuove che aumentano dell'1%.

