Casa, Istat: Nel I trimestre prezzi abitazioni -0,8% annuo

di vsc

Milano, 2 lug. (LaPresse) - Nel primo trimestre 2019 l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti dello stesso periodo del 2018 (era -0,5% nel quarto trimestre 2018). Lo rileva l'Istat, segnalando che in prezzi delle abitazioni avevano chiuso il 2018 in flessione in Italia (unico Paese della zona euro, dove invece sono cresciuti di più di quattro punti) e i primi dati del 2019 ne confermano la debolezza, registrando una nuova contrazione, a fronte di una crescita delle compravendite che persiste dal 2014.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata