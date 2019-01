Carige, Toti: Ho sentito Conte, attenzione da parte del Governo

di ntl

Roma, 2 gen. (LaPresse) - "Regione Liguria sta seguendo in queste ore lo sviluppo degli eventi legati alla situazione di Banca Carige. Ho sentito questa mattina il neo-commissario Pietro Modiano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha assicurato grande attenzione da parte del Governo alla vicenda e all'economia ligure in generale, come ha dimostrato il Decreto Genova". Così su Facebook il governatore della regione Liguria Giovanni Toti. "L'istituto di credito - aggiunge - è partner di Regione in molte operazioni di politica economica, nonché patrimonio irrinunciabile del territorio: ribadiamo la nostra fiducia, la stessa che da sempre i liguri manifestano nei confronti di Carige e che non mancherà neppure in questa occasione".

