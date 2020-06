Carige, si dimette vice presidente Barbarulo: motivi personali

di dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - Banca Carige Spa rende noto che Angelo Barbarulo, vice presidente della Banca e presidente del Comitato Rischi, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore con decorrenza immediata, per motivi personali. La Banca, pur rammaricata dalla circostanza, rispetta la decisione dell'interessato e ne prende atto. Il Presidente, l'Amministratore Delegato, tutti i Consiglieri e i Membri del Collegio Sindacale, unitamente al management e alla struttura della Banca, ringraziano il dottor Barbarulo per il grande impegno profuso in questi primi mesi di gestione post commissariale di Carige. L'abnegazione e l'elevata professionalità dimostrata nell'esercizio del ruolo sono stati cruciali nel periodo di transizione. La Banca formula quindi al dottor Barbarulo i migliori auguri per il suo futuro professionale. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Banca, il nuovo Vice Presidente sarà nominato dall'Assemblea dei soci in occasione della prima seduta utile. Ai sensi dell'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che Barbarulo: era un amministratore indipendente e non esecutivo, non era destinatario di deleghe, per quanto a conoscenza della Società, non risulta titolare di azioni della Banca e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.

