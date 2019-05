Carige, ok da Schema volontario intervento con Blackrock

di lal

Milano, 6 mag. (LaPresse) - Lo Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi interverrà per il salvataggio di Banca Carige nell'ambito di un piano concordato con Blackrock. Lo ha deciso il consiglio di gestione del Fitd, come confermato dal presidente del Fondo, Salvatore Maccarone, raggiunto telefonicamente al termine di una riunione nella sede dell'Abi a Milano. Il Fondo ha convocato quindi un'assemblea per il 14 maggio a Roma. Maccarone spiega che "l'operazione si articola attraverso un aumento di capitale all'interno di una forchetta, con un importo non ancora definito, che può arrivare al massimo a 720 milioni". In quel caso al Fondo andrebbe circa il 40% di Carige. Secondo il piano di intervento, lo Schema parteciperà all'aumento con la conversione del bond da 320 milioni emesso dall'istituto ligure "con 313,2 milioni - spiega Maccarone - perché una parte non era convertibile", mentre le restanti quote saranno sottoscritte da Blackrock e dai soci della banca.

