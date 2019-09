Carige, Moody's pone in rating sotto revisione per miglioramento

di lal

Milano, 25 set. (LaPresse) - L'agenzia Moody's ha posto il rating di Banca Carige in revisione per un miglioramento. Lo riferisce una nota dell'istituto, che cita "il positivo esito" dell'assemblea straordinaria del 20 settembre scorso come "alla base" dell'azione sul rating pubblicata oggi con cui l'agenzia modifica in senso positivo e rimuove la review precedente "for uncertain direction" assegnata l'11 gennaio e confermata il 30 aprile scorsi quando tutti gli scenari sulle sorti della banca erano ritenuti possibili. Il comunicato sottolinea che "per l'effettivo re-rating da parte dell'agenzia", l'azione di derisking prevista dal Piano strategico insieme con l'esecuzione dell'aumento "rappresentano i tasselli essenziali cui la banca darà esecuzione nei prossimi mesi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata