Carige, Conte: Piena soddisfazione per rafforzamento patrimoniale

Roma, 12 nov. (AWE/LaPresse) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri esprime "la piena soddisfazione del Governo per la decisione del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di sostenere l'operazione di rafforzamento patrimoniale deliberata in data odierna dal consiglio di amministrazione di Carige". E' quanto trapela dalla presidenza del Consiglio. L'intervento congiunto del sistema bancario, viene sottolineato, "garantisce il rispetto dei requisiti patrimoniali da parte di Carige, pone le condizioni per il rapido completamento del previsto aumento di capitale e assicura al nuovo management della banca le condizioni per lo sviluppo di idonee strategie industriali, inclusa la valutazione di possibili aggregazioni aziendali".

121737 Nov 2018

