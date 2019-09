Carige, Bce proroga mandato commissari al 31 dicembre

di lal

Milano, 30 set. (LaPresse) - La Bce ha prorogato fino al 31 dicembre il mandato dei commissari straordinari di Banca Carige, Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener. Lo annuncia una nota. Il mandato era in scadenza oggi, ma un proroga era ampiamente attesa per permettere ai commissari di completare l'aumento di capitale da 700 milioni di euro che, insieme con il bond Tier 2 da 200 milioni di euro, servirà a mettere in sicurezza l'istituto ligure. L'aumento è stato approvato lo scorso 20 settembre dai soci della banca, con il socio di maggioranza relativa, Malacalza Investimenti, che non aveva partecipato al voto nell'assemblea straordinaria.

