Carige avvia sollecitazione deleghe per assemblea

di lal

Milano, 6 set. (LaPresse) - Banca Carige ha avviato una sollecitazione di deleghe di voto per la prossima assemblea straordinaria convocata, in unica convocazione, per il prossimo 20 settembre, e che dovrà approvare il piano di rafforzamento patrimoniale. Lo annuncia una nota. Carige si avvale di Proxitalia Srl - Gruppo Georgeson, società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee - quale soggetto delegato per la sollecitazione e per la manifestazione di voto all'assemblea.

