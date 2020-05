Campari: Trasferimento sede legale in Olanda non è annullato

di fct

Milano, 29 mag. (LaPresse) - L'operazione di trasferimento della sede legale di Campari in olanda "non è stata annullata" e "costituisce uno dei pilastri della strategia di lungo termine del gruppo". E' quanto spiega il gruppo in una nota, con riferimento ad alcune notizie di stampa che insinuano che l'operazione deliberata dall'assemblea dei soci dello scorso 27 marzo stia per essere annullata in regione dell'ammontare dei recessi e che essa verrà nuovamente proposta ai soci a seguito di una imminente acquisizione suscettibile di avere un impatto significativo sul business della società. "Qualora essa non si perfezionasse per qualsivoglia ragione - sottolinea Campari -, il consiglio di amministrazione reitera la propria intenzione di proporla nuovamente non appena le condizioni di mercato e del prezzo di mercato delle azioni Campari si stabilizzeranno e cesseranno di essere influenzate dalle attuali circostanze straordinarie".

