Cambiare modo di bere, per guidare sicuri e salvarsi la vita

"In Vino virtus", una campagna della Polizia di Stato nell'ambito di Vinitaly. Si può e si deve mantenere una cultura positiva e importante del vino, ma si possono rispettare regole per evitare incidenti e lutti

La Polizia promuove fino al 10 aprile, nell'ambito degli eventi 'Vinitaly and the City' e 'Vinitaly', la propria campagna di sensibilizzazione sociale 'In Vino Virtus - Change your Drinking, Save your Life', "progetto unico in Europa dove una forza di polizia si fa promotrice di un'iniziativa di educazione alla guida sicura e ad un bere responsabile in diretta collaborazione con le aziende vinicole e le associazioni di categoria".

"Proprio in virtù di questo primato, l'iniziativa, ideata e realizzata cinque anni fa dalla questura di Verona, oltre ad aver ottenuto il benestare del capo della Polizia, ha ricevuto, quest'anno, un prestigioso riconoscimento da parte del Parlamento Ue, dei ministeri dell'Interno e delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che, per l'edizione 2019, patrocineranno l'iniziativa. Anche quest'anno verranno prodotte, gratuitamente, delle bottiglie di vino le cui etichette riporteranno, oltre al logo della Polizia di Stato e degli enti patrocinanti, il claim 'Change your drinking, save your life'", comunica la polizia. Le bottiglie saranno presentate all'interno degli stand della polizia di Stato ed esibite, insieme a locandine informative ed etiolotest monouso, presso il quartiere fieristico di Verona, negli spazi dedicati alle aziende vitivinicole aderenti all'iniziativa.

Nello stesso contesto espositivo l'associazione 'Arcobaleno', impegnata nel campo del volontariato a sostegno delle persone affette da disabilità, ha inteso promuovere la campagna di sensibilizzazione sulle problematiche del disagio psichico, intitolata 'Un brindisi alla salute mentale, patrimonio dell'umanità'. La polizia di Stato, considerate le meritorie finalità, patrocinerà il citato progetto ed esporrà all'interno dei propri stand, le bottiglie realizzate per l'occasione. A queste sarà apposta un'etichetta dell'associazione Arcobaleno, recante un disegno realizzato da un disabile, seguito da una frase a tema, vergata da diverse autorità locali. Il vicario del questore, Giuseppe Maggese, ha evidenziato come l'obiettivo della campagna è quello di diffondere i valori della guida sicura e dell'educazione stradale. Per tale motivo, all'interno degli stand della polizia di Stato verranno posizionati dei simulatori di guida che, utilizzati in combinazione a degli occhiali deformanti, daranno al pubblico interessato la sensazione di guidare in stato di ebbrezza alcolica. In tale contesto educativo, saranno presenti esperti della polizia Stradale che, anche attraverso gli strumenti dell'etilometro e del precursore, forniranno ai visitatori ogni utile informazione e consiglio per scongiurare i rischi legati all'eccessiva assunzione di alcolici: tutto questo, al fine di veicolare al meglio il messaggio del bere consapevole, moderato e responsabile, contro il grave fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

