Calcio Roma, Friedkin: Opa a 11,65 centesimi per azione, closing 17/8

di fct

Milano, 11 ago. (LaPresse) - Su richiesta della Consob, il gruppo Friedkin conferma che - come già indicato nel comunicato stampa del 7 agosto - il corrispettivo pattuito per l'acquisizione dell'86,6% della As Roma è pari a 63.414.047 euro, corrispondenti a un prezzo unitario di 0,1165 euro per azione. "Pertanto, una volta perfezionato il contratto di acquisto – il cui closing è previsto per il 17 agosto – sarà promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Tuf un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale della società al prezzo per azione di euro 0,1165. Friedkin fa sapere infine che maggiori dettagli sull'offerta pubblica di acquisto saranno forniti nella comunicazione dell'offerente che verrà pubblicata dopo il closing.

