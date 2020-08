Calcio Roma, con Friedkin possibile uscita da Piazza Affari

di fct

Milano, 7 ago. (LaPresse) - L'Opa obbligatoria che il gruppo statunitense Friedkin - necessaria per il completamento dell'acquisizione di As Roma - potrebbe portare all'uscita del club da Piazza Affari. L'Opa, si legge in una nota congiunta rilasciata anche a seguito dei contatti preliminari con la Consob, "potrebbe essere funzionale al delisting del club". La decisione finale "sarà comunicata con le comunicazioni ex art. 102 del Tuf che saranno pubblicate alla data del closing", continuano i gruppi.

