Calcio, Antitrust: Clausole vessatorie biglietti e abbonamenti per 9 società Serie A

di fct

Milano, 13 nov. (LaPresse) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto, per abbonamenti e biglietti, delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A. Lo riferisce l'Autorità in una nota.

(Segue)

