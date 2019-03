Caffè al femminile, editore sociale e cosmesi. Ecco le aziende virtuose del Festival dell'Economia civile

Durante la prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si sta svolgendo a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sono state premiate 10 aziende virtuose che sono diventate Ambasciatrici di sostenibilità.

Dopo un testa a testa a colpi di presentazioni e video tra le aziende partecipanti al bando, sono state individuate le seguenti eccellenze: Watly, Progetto Quid, Rubbettino, Officina Creativa Made in Carcere, ReWare, PassWork, TEANatura, Cooperativa Lazzarelle, Palm, Leroy Merlin Italia.

La scelta è stata ardua, ma le strategie sostenibili di questi imprenditori hanno conquistato la platea, con il Salone dei Cinquecento che ha poi decretato i tre vincitori assoluti del bando: Lazzarelle (cooperativa solidale che produce caffè ed è composta da sole donne), la casa editrice sociale Rubbettino e l’azienda di cosmesi naturale e detergenti TEANatura. Settori commerciali molto diversi, perché la sostenibilità è ovunque e realizzabile in tutti gli ambiti imprenditoriali.

Lazzarelle Cooperativa Sociale - La Cooperativa Lazzarelle è un’impresa sociale che produce caffè nella Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli. Nasce dalla convinzione che il carcere non debba essere un luogo oscuro e dimenticato, e che tutte le donne, anche nelle condizioni più difficili possono essere protagoniste del loro cambiamento. Con le Lazzarelle le donne imparano un mestiere, e soprattutto acquisiscono coscienza dei loro diritti e delle loro potenzialità; in questo senso gli interventi non sono meramente riparativi, ma innescano processi di empowerment e di inclusione sociale attraverso il reinserimento lavorativo.

Rubbettino - Nata come stamperia, oggi Rubbettino è una moderna casa editrice che, dalla Calabria, offre servizi di stampa a molte altre case editrici italiane e produzioni editoriali indipendenti, soprattutto sui temi di economia, politica e scienze sociali. Da sempre impegnata nella diffusione della cultura della legalità, promuove la campagna Non bacio le mani, ed è impegnata per l’aumento della lettura in particolare al sud. Attenta al ciclo produttivo della carta, Rubbettino per ogni libro pubblicato pianta un albero nel parco dell’albero e del libro, a Soveria Mannelli, città dove ha sede la casa editrice.

TEANatura - Teanatura nasce nelle Marche (Ancona) con l'intento di proporre detergenti ecologici, cosmetici naturali e di sostenere progetti Equo Solidali in paesi terzi (Incensi, manufatti ed Hennè dall'India) offrendo da un lato migliori condizioni lavorative e di vita per i produttori e dall’altro alternative eco-compatibili per i consumatori italiani. L’ultimo nato in casa Teanatura è il Ridetersivo, il detersivo per bucato realizzato a partire da oli vegetali esausti recuperati dopo l’utilizzo alimentare.

