Btp Futura, fine collocamento: Tesoro raccoglie 5,7 mld totali

di fct

Milano, 13 nov. (LaPresse) - Si è chiusa oggi l'emissione del nuovo Btp Futura, il titolo di Stato lanciato dal Mef e rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail per finanziare la ripresa dell'economia italiana, azzoppata dalla crisi del coronavirus. In totale il Tesoro, fanno sapere fonti finanziarie, ha raccolto 5.711.308.000 euro. La raccolta complessiva di 5,7 miliardi è inferiore a quella della prima emissione, che aveva registrato ordini totali per 6,132 miliardi.

