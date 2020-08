Brooks Brothers, Authentic Brands e Sparc si aggiudicano società per 325 mln dollari

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Brooks Brothers, la più antica azienda di abbigliamento degli Stati Uniti, ha annunciato oggi che Authentic Brands Group (Abg) e Sparc Group (Sparc) sono stati selezionati come aggiudicatari nel processo di vendita della società, dopo aver rialzato la loro offerta a 325 milioni di dollari. Lo riferisce la società in una nota, spiegando che - come parte dell'accordo - Sparc si è impegnata a continuare a gestore punti vendita Brooks Brothers. Gli offerenti intendono preservare l'iconico marchio Brooks Brothers e continuare servire i clienti fedeli dell'azienda.

