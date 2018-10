Brexit, Powell (Fed): Se disordinata impatto negativo su economia Usa

di lrs

Washington (Usa), 16 ott. (LaPresse/AFP) - Il presidente della Banca centrale degli Stati Uniti, Jerome Powell, si è detto preoccupato martedì per una "disordinata Brexit" che potrebbe avere un impatto negativo sull'economia americana. In una riunione del Financial stability board, a Washington, il capo della Fed ha avvertito che, "in caso di un rallentamento dell'economia europea", in seguito alla Brexit, "le banche americane potrebbero essere influenzate indirettamente".

