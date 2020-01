Brexit, Mnuchin: Obiettivo accordo commerciale con Gb entro l'anno

di lal

Davos (Svizzera), 23 gen. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti stanno discutendo con il Regno Unito con l'obiettivo di chiudere un accordo commerciale entro quest'anno. Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, in una conferenza stampa a margine del World Economic Forum nella località sciistica svizzera di Davos. Mnuchin ha dichiarato che questo fine settimana si recherà a Londra per discutere una serie di problemi con il suo omologo Sajid Javid, in particolare per quanto riguarda un accordo commerciale. "È una priorità assoluta del presidente Trump e prevediamo di completarlo entro quest'anno", ha affermato Mnuchin, che ha aggiunto: "Penso che sarà fantastico per loro e fantastico per noi". La Gran Bretagna lascerà l'Unione europea il 31 gennaio e sarà quindi libera di iniziare a negoziare i propri accordi commerciali con altri paesi.

