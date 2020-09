Bper, ok da Bce acquisizione filiali Intesa-Ubi

di fct

Milano, 3 set. (LaPresse) - Bper Banca ha ricevuto in data 2 settembre l'autorizzazione della Banca centrale europea all'acquisizione dal gruppo Intesa Sanpaolo del ramo d'azienda costituito da 532 filiali e dai connessi rapporti giuridici, di cui all'accordo comunicato al mercato in data 17 febbraio 2020 come successivamente integrato. Lo riferisce Bper in una nota.

