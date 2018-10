Dal reddito di cittadinanza alle pensioni anticipate: cosa prevede la bozza della manovra

Pensioni anticipate, reddito di cittadinanza e incentivi per il lavoro dei giovani al Sud: ecco cosa contiene la bozza della manovra bocciata a Bruxelles perché non teneva conto delle raccomandazioni europee.

Reddito di cittadinanza. Il fondo per il reddito di cittadinanza avrà una dotazione di 9 miliardi all'anno dal 2019. Fino alla data di entrata in vigore continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del ReI.

Pensioni anticipate. Il 'Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani', avrà una dotazione di 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2020.

Lavoro dei giovani al Sud. I programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Assunzioni nelle Pa. Per le assunzioni della PA sono stanziati 131 milioni di euro nel 2019, 292 milioni nel 2020 e 384 milioni nel 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Fondo famiglia. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Liste d'attesa nella Sanità. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitari è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Fondo esigenze ministeri. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2020 da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Manutenzione strade e scuole. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole.

Sigarette più care. Aumentano le tasse sulle sigarette. Gli aumenti riguardano i tabacchi lavorati, ovvero sigari, sigarette e il tabacco trinciato.

Via Iri e Ace. Via l'Iri, dal periodo di imposta in corso, e l'Ace, dall'entrata in vigore della manovra.

5g. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze 5G concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

