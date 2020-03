Borse, Miano apre in forte rialzo. Atteso rimbalzo anche sulle piazze europee

Rimbalza la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che apre in rialzo del 3,23% a 15.464,90 punti, raggiungendo poi in breve tempo quota + 4,5%.

Le Borse europee da parte loro hanno aperto la seduta odierna in deciso rialzo, in un tentativo di rimbalzo dopo un inizio di settimana in profondo rosso. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale del 5%. A Francoforte il Dax avanza del 4,5%, a Parigi il Cac40 guadagna il 4% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +2,19%. L'incertezza e la volatilità legata all'emergenza coronavirus domina comunque i mercati.

