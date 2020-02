Borsa, zavorra coronavirus anche a Wall Street: Dow Jones -3,56%

di lrs

New York (Usa), 24 feb. (LaPresse/AP) - Chiusura in forte ribasso per la Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones cede il 3,56% a 27.960,80 punti e ne perde oltre mille, con il dilagare del coronavirus che sta minacciando l'economia globale. Il Nasdaq perde il 3,71% a 9.221,28 punti e l'indice S&P 500 è in chiude in calo del 3,35% a 3.225, 89 punti.

