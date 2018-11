Borsa, Xerjoff Group entra nel programma Elite

Xerjoff Group, società italiana fondata a Torino nel 2007, con la mission di sviluppare e affermare a livello globale i marchi di proprietà Xerjoff, Casamorati e Kemi nel settore della profumeria di lusso, farà parte del gruppo che entra oggi nella comunità internazionale di Elite, il programma del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012, con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. "Sono molto felice che Xerjoff Group sia entrata nel programma Elite che offre un percorso concreto, volto a porre una maggiore conoscenza e dimestichezza con il mercato dei capitali imprescindibile per una società come la nostra che opera su scala globale", ha dichiarato Sergio Momo, ceo e fondatore della società. Mentre il presidente Andrea Tessitore si è detto "orgoglioso che Xerjoff Group sia entrata nel programma Elite, una piattaforma online e offline che ci aiuterà a centrare i nostri obiettivi di crescita, non solo dimensionale, ma anche culturale".

