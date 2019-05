Borsa, Wall Street in rosso: Dj -1.79, Nasdaq -2. Pesano tensioni per dazi

di dab

New York (Usa), 7 mag. (LaPresse/AFP) - Wall Street precipita in rosso, stordita dall'annuncio a sorpresa dell'amministrazione statunitense di ulteriori dazi sulle importazioni dalla Cina, mentre Washington e Pechino entrano in una nuova delicata fase dei negoziati. Il suo indice principale, il Dow Jones, è sceso dall'1,79% a 25.965, mentre il Nasdaq è sceso dall'1,96% a 7.963 e la S&P 500 è aumentata dall'1,65% a 2.884,05 punti.

