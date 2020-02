Borsa, Wall Street in caduta libera: Dow Jones -3,15%, Nasdaq -2,70%

di mad

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Chiusura in forte ribasso anche oggi per la Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones chiude in calo del 3,15% a 27.081 punti, il Nasdaq cede il 2,70% a 8.834,61 punti. Lo S&P 500 cede il 3,02% a 3.128 punti.

