Borsa, Wall Street chiude in rialzo dopo Fed: record S&P500

di lal

New York (New York, Usa), 30 ott. (LaPresse/AFP) - Wall Street ha chiuso in rialzo e ha portato lo S&P500 a un nuovo livello record, dopo che la Fed ha abbassato i tassi e ha segnalato che adesso si metterà in attesa prima di prendere qualsiasi nuova decisione. Alla chiusura della Borsa di New York, il Dow Jones ha guadagnato lo 0,43% a 27.189,13 punti, il Nasdaq è salito dello 0,33% a 8.303,98 punti e lo S&P500 è salito dello 0,33% a 3.046,98 punti, un nuovo livello record.

