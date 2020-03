Borsa, Wall Street chiude in profondo rosso: Dow Jones -5,86%

di fct

Milano, 11 mar. (AWE/LaPresse) - Chiusura in profondo rosso per Wall Street, nonostante la nuova mossa della Federal Reserve per aumentare la liquidità in risposta al coronavirus. Il Nasdaq cede il 4,7% a 7.952,05 punti, lo S&P500 lascia sul campo il 4,89% a 2.741,38 punti e il Dow Jones arretra del 5,86% a 23.553,22 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata